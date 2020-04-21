Греф оценил возможность своего возвращения в Правительство

Герман Греф не рассматривает возможность ухода из Сбербанка.

Глава Сбербанка Герман Греф ответил на вопрос о своем возможном переходе в Правительство России. По его словам, в этом нет никакой необходимости, так как он, во-первых, не собирается уходить из Сбербанка, а во-вторых, в настоящее время экономический блок в кабмине возглавляют "компетентные и умные" люди. Об этом Герман Греф заявил в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, пишет Лента.ру.