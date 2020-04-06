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Русский космос

Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути

06.04.2020 22:32
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Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути

Китайский астрофизик Guang-Wei Li обнаружил самую быструю вращающуюся звезду Млечного Пути.

Звезда LAMOST J040643.69 + 542347.8 находится на расстоянии не менее 30000 световых лет от нашего светила.

Препринт статьи исследователя представлен на arXiv.org.

Убегающая звезда (движется с аномально высокой скоростью по отношению к окружающей межзвёздной среде) была обнаружена при помощи большого многоцелевого спектроскопического телескопа LAMOST.

Исследование показало, что данный объект относится к звездам класса O (горячие голубые звезды, которые высвобождают водород в окружающее пространство).

Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.

Состав LAMOST J040643.69 + 542347.8 пока неизвестен. По словам Guang-Wei Li, дальнейшее исследование звезды поможет понять причины вращения данного объекта, пишет freenews.live.

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