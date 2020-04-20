Составлен демографический рейтинг регионов России

Москва и Санкт-Петербург заняли 9 и 11 места в рейтинге соответственно.

Специалисты составили демографический рейтинг российских регионов за последние 3 года. Так, согласно полученным данным, численность населения увеличилась только в 24 регионах нашей страны, а в 58 регионах, количество проживающих снизилось, еще в 3 численность жителей не изменилась. Так, наибольший прирост населения наблюдается в Ингушетии (5,5%), Севастополе (4,8%) и Ленинградской области (4,7%), в Томской области, Крыму и Ставропольском крае численность жителей не изменилась, а наибольшее сокращение отмечается в Республике Коми (-3,5%), Еврейской АО (-3,6%), Магаданской области (-3,7%).

Москва заняла в рейтинге 9 место с увеличением численности на 2,4%, Санкт-Петербург занял 11 место с 2,2% прироста населения, пишет РИА Новости.