Греф: пик эпидемии коронавируса придется на майские праздники

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика 5-10 мая.

Специалисты Сбербанка России сделали прогноз о том, когда в России эпидемия коронавируса достигнет пика. Свои выводы эксперты сделали на основании созданной ими математической модели, учитывающей опыт других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, согласно выводам, пик коронавируса придется на майские праздники, точнее на период с 5 по 10 мая. Такие данные озвучил Герман Греф в эфире "Сбербанк TV". При этом Греф отметил, что крайне важно соблюдать все введенные карантинные меры в стране, пишет РИА Новости.