Правительство может запретить скидки в магазинах

Производители продуктов питания обратились к правительству России с просьбой временно запретить магазинам устраивать акции и предоставлять покупателям скидки на их продукцию.

Российские производители продуктов питания и напитков обратились к правительству с просьбой оказать им дополнительную поддержку, которая заключается в ведении запрета торговым сетям на промоакции и предоставление покупателям скидок на их продукцию. По мнению производителей в условиях возросших расходов необходимо если не полностью запретить, то серьезно уменьшить количество товаров, продаваемых со скидками, пишет Ведомости. Тем не менее, пресс-служба правительства отказалась отвечать на заданные вопросы по ситуации, ссылаясь на то, что они не комментируют рабочую переписку.