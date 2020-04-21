Жизненно важные лекарства могут прекратить выпускать в России

Из-за кризиса производство жизненно важных лекарств стало нерентабильным.

Участники рынка лекарственных препаратов сообщили Минпромторгу о том, что из-за кризиса производство некоторых лекарств, относящихся к категории жизненно важных, стало нерентабильным. Поэтому, многие крупные производители лекарственных средств могут отказаться от их производства. Себестоимость таких лекарств увеличилась из-за повышения курса доллара и удорожания используемого в производстве сырья, а максимально допустимая цена на эти препараты остается низкой, пишет Коммерсант. По имеющимся данным может быть прекращен выпуск порядка 50 наименований жизненно важных лекарств.