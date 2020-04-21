В России увеличилось число ИП прекративших деятельность

В марте текущего года число ИП прекративших деятельность увеличилось более чем на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, полученной от Федеральной налоговой службы (ФНС) в марте текущего года увеличилось число индивидуальных предпринимателей, завершивших свою трудовую деятельность. По сравнению с мартом 2019 года увеличение составило 77,2% или 66,8 тыс. предпринимателей. Также сократилось и число вновь регистрирующихся ИП. По сравнению с первым кварталом 2019 года, когда было зарегистрировано 185,7 тыс. новых индивидуальных предпринимателей, в первом квартале этого года вновь зарегистрировали трудовую деятельность только 183,2 тыс. ИП, пишет Коммерсант.