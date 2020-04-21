На Камчатке поддержали местных бизнесменов в условиях COVID-19

Заксобрание приняло первый региональный пакет антикризисных законов, целью которых является поддержка предпринимателей на фоне сложившихся условий распространения коронавируса.

Как пояснили представители регионального законодательного собрания, благодаря принятым мерам нагрузку на предпринимателей Камчатки можно будет сократить практически на миллиард рублей.

«Первым пакетом во вторник приняты четыре антикризисных закона. В целом нагрузка на бизнес будет снижена более чем на 900 млн рублей», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Как уточняется, в текущем году от налога на имущество освободят отели, гостиницы, хостелы и общепит. Также от транспортного налога будут освобождены компании туротрасли. Значительно будет сокращена цена патента по списку особо пострадавших отраслей для компаний на патентной системе налогообложения.

Кроме этого, будут понижены налоговые ставки для компаний на упрощенной системе налогообложения. Вместе с этим уточняется, что у алкомаркетов не будет возможности претендовать на льготы по данному законодательному пакету.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, который принимал участие в минувшем заседании, проинформировал парламентариев, что в ходе майской сессии планируется внести второй антикризисный пакет законов. Его суть будет состоять в предоставлении ряда льгот по аренде за недвижимость, а также льготам для ЖКХ и строителей.