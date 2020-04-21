За последние сутки в России выявлено 5642 новых случая инфицирования COVID-19

21.04.2020 11:08 Комментарии

Больше всего зараженных обнаружено в Москве. За сутки в столице зафиксировано 3083 новых случая инфицирования коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России медики обнаружили 5642 случая заражения за минувшие сутки. В столице зафиксировано наибольшее количество инфицированных. Их количество составило 3083 человека. В Подмосковье выявлено 718 новых случаев заражения, а в Санкт-Петербурге - 127 случаев. Общее количество зараженных COVID-19 в России составляет 52763 человека, выздоровело 3873 человека, 456 человек скончались.