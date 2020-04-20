За сутки в России обнаружили 4268 заразившихся коронавирусом

Количество заразившихся за сутки снизилось, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки медики выявили 4268 инфицированных коронавирусом. Это на 1792 человека меньше, чем сутками ранее. 2026 новых случаев инфицирования выявлено в Москве, 578 человек заразились в Подмосковье.

Всего в России количество инфицированных COVID-19 достигло 47121 человека, 3446 человек вылечились, 405 скончались.