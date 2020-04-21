Цена нефти WTI упала до отрицательных значений

Нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

По информации, поступившей с торгов на товарной бирже в Нью-Йорке, стоимость нефти марки WTI опустилась до отрицательных значений. Так, цена фьючерсов на май упала до минус 11,42 доллара за баррель. А согласно данным, поступившим с лондонской биржи ICE, стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала до минус 0,75 доллара за баррель. Специалисты утверждают, что стоимость нефти марки WTI опустилась до минусовых величин первый раз за всю историю продаж. Специалисты связывают такие низкие цены на сырье с сокращением спроса, а также тем фактом, что практически все хранилища нефти переполнены, пишет РИА Новости.