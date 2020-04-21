В России упали оптовые цены на бензин

Производители начали продавать топливо в убыток.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за прошедшую неделю с 13 по 19 апреля нефтяные компании продавали топливо по цене ниже себестоимости продукта, теряя, в среднем, по несколько тысяч рублей с каждой тонны. Так, стоимость АИ-92 сократилась на 11%, или 4,2 тыс руб., а по состоянию на 20 апреля, составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в европейской части России), в то время, как себестоимость сырья, в которую входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу и налоги, составляет 38,07 тыс. руб. за тонну. Об этом рассказал гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, пишет РБК.

Эксперты считают, что стоимость топлива упала из-за падения спроса, так как из-за коронавируса многие предприятия и люди вынуждены соблюдать режим самоизоляции.