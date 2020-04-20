Стоимость нефти опустилась до минимальных значений с 1998 года

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI на май текущего года показала снижение до минимумов 1998 года.

Согласно данным, пришедшим с Лондонской биржи ICE по состоянию на 16:30 мск, стоимость фьючерсов нефти марки Brent на июнь текущего года показала снижение до $26,4 за баррель. Стоимость же фьючерсов нефти марки WTI на май 2020 года показала рекордное падение до минимальных значений. Так, данные фьючерсы торгуются в районе $10,87 за баррель, что является самым низким показателем с ноября 1998 года. За июньские фьючерсы нефти марки WTI, в настоящее время, дают $22,25 за баррель, пишет РИА Новости.