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АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам

20.04.2020 23:53
Комментарии: 1
АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить заработную плату и пенсии работникам бюджетной сферы на 5-10% в условиях распространения COVID-19.

Как считают представители данной организации, такие действия позволят минимизировать потери роста валового внутреннего продукта (ВВП) на фоне пандемии, пишет РИА Новости.

По информации агентства, соответствующее предложение с комплексом мер поддержки в условиях COVID-19 было направлено Генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

  • В письме указано, что прямые меры поддержки платежеспособного спроса, а именно, повышение заработной платы бюджетникам и пенсий пенсионерам, является одним из механизмов минимизации потери роста валового внутреннего продукта.

Аналогичные меры уже реализуются развитыми государствами с целью сокращения темпов экономической рецессии и рекомендуются экспертами, сообщили в Агентстве стратегических инициатив.

На это может потребоваться порядка 0,5-1 трлн. руб. (при увеличении на 5%-10%), считают в агентстве.

По словам руководителя АСИ, подобное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле. Помимо этого, произойдет повышение спроса на промышленную продукцию и бытовые услуги.

Глава АСИ также заметила, что очередной кризис накладывается на уже имевшуюся слабость внутреннего потребительского спроса из-за многолетнего падения реальных располагаемых денежных доходов населения.

Как показывают наши оценки экономической ситуации в РФ в условиях падения цен на нефть и пандемии COVID-19, а также оценки многих известных международных исследовательских центров, замедление темпа роста валового внутреннего продукта в нашей стране может быть существенным 0,3-0,5 п. п. - 2,0-2,5 п. п., сообщает глава АСИ.

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00:38 0 0
Александр Н:

да у бюджетников особенно Московских сидящих в тепле на *опах при выходе на пенсию и льготы сохраняются и пенсия на много выше чем у простых работяг. и нефиг этим чиновникам готовящим себе теплые бонусы перед пенсией на короновирус сваливать.. и так у простых пенсионеров денег нет а тут еще эти сцуки жавравшиеся народ нервируют твари бессовестные

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