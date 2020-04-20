Скворцова: Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом

По словам руководителя ФМБА, Российская Федерация до мая может выйти на «плато заболеваемости» коронавирусом.

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Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом уже до начала мая месяца. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова в эфире программы «Познер», передает ТАСС.

«Мы недалеко от пика, и математики, которые работают в агентстве, каждый день обновляют прогноз и считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой - следующая неделя…Потом нам придется столь же долго спускаться», - сказала Скворцова.

Она также заметила, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране продолжается, но прирост тяжелых форм остановился.