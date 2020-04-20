Скворцова допустила искусственное происхождение COVID-19
20.04.2020 21:10
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Скворцова не исключила версию искусственного происхождения COVID-19.
Версию искусственного происхождения COVID-19 исключать нельзя. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале».
Скворцова также отметила, что необходимо не гадать, а провести очень серьезные исследования.
- Она добавила, что доля бессимптомных носителей коронавируса составляет примерно 40% и что почти 30% случаев коронавирусной инфекции проходит в легкой форме, как острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), пишет ТАСС.
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