Скворцова допустила искусственное происхождение COVID-19

Скворцова не исключила версию искусственного происхождения COVID-19.

Версию искусственного происхождения COVID-19 исключать нельзя. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале».

Скворцова также отметила, что необходимо не гадать, а провести очень серьезные исследования.