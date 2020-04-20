Режим самоизоляции могут продлить на май

Рабочие дни между майскими праздниками могут объявить нерабочими.

В настоящее время власти страны обсуждают возможность продления режима самоизоляции на май. Об этом сообщили собственные источники РБК знакомые с ситуацией. По мнению собеседников издания, режим самоизоляции, как минимум, будет продлен на майские праздники, а рабочие дни между ними планируется объявить нерабочими.

При этом, собеседники не исключили и более негативные сценарии развития событий, согласно которым режим самоизоляции в России может быть продлен до середины мая или до 1 июня.