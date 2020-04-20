С 22 апреля в столице заработает автоматический режим проверки пропусков

В Москве со среды заработает автоматическая система проверки цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте.

По решению мэра столицы Сергея Собянина с 22 апреля, проверка пропусков будет осуществляться в автоматическом режиме.

Столичный градоначальник отметил, что данное решение позволит избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом.

Для контроля будут использоваться карты - «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. Их необходимо будет привязать к цифровому пропуску, иначе они срабатывать не будут. Данные о наличии у пассажира действующего цифрового пропуска будут считаны билетной системой при прикладывании карты к валидатору, после чего турникет будет открыт без дополнительной проверки.

В столичном дептрансе разъяснили, что привязать карту к пропуску можно на сайте nedoma.mos.ru. Это необходимо сделать минимум за 5 часов до предполагаемой поездки, пишет rosbalt.ru.

Тем, кто намерен перемещаться на личном транспорте, к цифровому пропуску необходимо также будет привязать госномер транспортного средства. Проконтролировать, все ли в порядке, можно на сайте www.mos.ru/covid-19-deptrans. Это необходимо сделать, чтобы не получить штраф, порекомендовали в ведомстве.

С 22 апреля камеры будут автоматически фиксировать автомобили, на которые не были оформлены цифровые пропуска и выписывать штрафы.