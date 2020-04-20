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Коронавирус

ВОЗ назвала наиболее эффективные против COVID-19 дезинфицирующие средства

20.04.2020 20:09
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ВОЗ назвала наиболее эффективные против COVID-19 дезинфицирующие средства

В своем новом исследовании ученые проверили действие двух рекомендованных ВОЗ препаратов для уничтожения коронавируса.

Согласно новому исследованию, дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эффективны против нового коронавируса. Исследователи из Ruhr-Universitat Bochum (RUB) в Германии утверждают, что составы могут быть быстро и легко приготовлены в аптеках и помогают сократить нынешнюю нехватку дезинфицирующих средств.

В исследовании, опубликованном в журнале «Новые инфекционные заболевания», исследователи подвергали вирус в течение 30 секунд двум дезинфицирующим препаратам, рекомендованным ВОЗ.

«Этот срок был выбран на основе рекомендаций по дезинфекции рук», - сказала Стефани Пфандер из RUB.

Затем команда проверила вирусы в анализах на клеточных культурах и проанализировала, сколько из них осталось заразными.

«Мы показали, что оба препарата, рекомендованные ВОЗ, достаточно инактивируют вирус через 30 секунд», - сказал Пфандер.

Исследователи отметили, что полученные данные относятся не только к решениям ВОЗ. Их основные компоненты, спирты этанол и изопропанол, также показали адекватную инактивацию вируса.

По словам исследователей, первое дезинфицирующее средство, рекомендованное ВОЗ, состоит из 80% этанола, 1,45% глицерина и 0,125% перекиси водорода. Второе дезинфицирующее средство состоит из 75% изопропанола, 1,45% глицерина и 0,125% перекиси водорода, пишет FinancialExpress.

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