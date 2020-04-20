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Коронавирус

Коронавирус и загрязнение воздуха: как диоксид азота влияет на смертность?

20.04.2020 13:16
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Коронавирус и загрязнение воздуха: как диоксид азота влияет на смертность?

Диоксид азота является загрязнителем воздуха, который повреждает дыхательные пути человека. Ученые определили, что загрязнение диоксидом азота увеличивает количество смертей от коронавируса.

Повышенные уровни диоксида азота в воздухе могут быть связаны с большим числом смертей от Covid-19. Новое исследование, проведенное Университетом Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU), дает конкретные данные, которые впервые подтверждают это предположение. В статье объединены спутниковые данные о загрязнении воздуха и воздушных потоках с подтвержденными смертями, связанными с Covid-19, и показано, что в регионах с постоянно высоким уровнем загрязнения значительно больше смертей, чем в других регионах. Результаты были опубликованы в журнале Science of the Total Environment .

Диоксид азота является загрязнителем воздуха, который повреждает дыхательные пути человека. В течение многих лет известно, что оно вызывает многие типы респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

«Поскольку новый коронавирус также влияет на дыхательные пути, разумно предположить, что может быть корреляция между загрязнением воздуха и числом смертей от Covid-19», - говорит д-р Yaron Ogen из Института наук о Земле и географии в MLU. «Однако до сих пор не было надежных данных для дальнейшего изучения этого».

В своем последнем исследовании геофизик объединил три набора данных. Это включало уровни регионального загрязнения диоксидом азота, измеренные спутником Sentinel 5P Европейского космического агентства (ESA), который постоянно отслеживает загрязнение воздуха на земле. На основании этих данных он подготовил глобальный обзор регионов с высоким и длительным загрязнением диоксидом азота.

«Я посмотрел на значения за январь и февраль этого года, до начала вспышек коронавируса в Европе», - объясняет Оген.

Он объединил информацию с данными американского агентства погоды NOAA о вертикальных воздушных потоках. Его предпосылка: если воздух находится в движении, загрязняющие вещества у земли также более распространены. Однако, если воздух имеет тенденцию оставаться около земли, это также относится к загрязнителям в воздухе, которые затем более вероятно вдыхаются людьми в больших количествах и тем самым приводят к проблемам со здоровьем. Используя эти данные, исследователь смог выявить горячие точки по всему миру с высоким уровнем загрязнения воздуха и одновременно с низким уровнем движения воздуха.

Затем он сравнил их с данными о смертности, связанной с Covid-19, в частности, проанализировав данные из Италии, Франции, Испании и Германии. Оказалось, что в регионах с большим количеством смертей также отмечается особенно высокий уровень диоксида азота и особенно низкий уровень вертикального воздухообмена.

«Когда мы смотрим на Северную Италию, область вокруг Мадрида и Хубэй в Китае, например, у них всех есть что-то общее: они окружены горами. Это делает еще более вероятным, что воздух в этих регионах будет стабильным и уровень загрязнения выше», - продолжает Оген.

Преимущество его анализа состоит в том, что он основан на отдельных регионах и не только сравнивает страны, пишет EurekAlert.

По мнению геолога, постоянное загрязнение воздуха в пострадавших регионах могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, живущих там, что делает их особенно восприимчивыми к вирусу.

«Тем не менее, мое исследование по этой теме является лишь начальным показателем того, что может быть корреляция между уровнем загрязнения воздуха, движением воздуха и серьезностью хода вспышек короны», - говорит Оген.

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