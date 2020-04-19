Нефтяники обошлись без сокращений в штате компаний

Как заявил председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин, сегодня в отрасли наблюдается стабильность.

Падение стоимости нефти (причем до восемнадцатилетнего минимума), а также резкое сокращение спроса и ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, оказали серьезное влияние на мировой и российский рынок нефти.

В результате часть крупных игроков была вынуждена провести коррекцию инвестпрограмм и планов по развитию бизнеса. Но, тем не менее, как заявил в разговоре с ТАСС председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин, кризис на рынке не отразился на сокращении численности работников. Также не было зафиксировано случаев трудовых нарушений.

«На сегодняшний день пока все относительно стабильно, серьезных жалоб со стороны работников нет: оплата труда – по графику, сокращения по «живому» не происходят», – подчеркнул Корчагин.

При этом, стоит отметить, что некоторые энергетические компании решили отправить часть сотрудников «на удаленку», большинство сотрудников работает в штатном режиме, что объясняется особенностями работы предприятий непрерывного цикла.