Правительство расширит программу льготных кредитов

Беспроцентные займы на выплату зарплаты смогут получить средние и крупные компании.

Программа беспроцентных кредитов, которые компании могут потратить на выплаты зарплат своим сотрудникам, будет расширена. Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин. По его словам, воспользоваться льготными кредитами смогут не только малые и микропредприятия, но и средние и крупные компании. Тем не менее, премьер подчеркнул, что речь идет только о тех компаниях, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса сферах экономики, пишет ТАСС.