В ВТБ приступили к выдаче зарплатных кредитов компаниям среднего бизнеса

В пресс-службе банка уточнили, что первый день выдачи объем выдачи кредитов составил около двух миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, Центробанк планирует направить около 150 миллиардов рублей для поддержки зарплатного кредитования банками. Со своей стороны премьер Михаил Мишустин обращался с призывом к российским банкам оперативно подключиться в программе выдачи кредитов под ноль процентов для компаний малого и среднего бизнеса.

Комментируя ситуацию, заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников проинформировал, что по программе поддержки малого и микробизнеса в банк поступило порядка 1,6 тысячи заявок, сумма которых составила порядка четырех миллиардов рублей.

На сегодняшний день в аналогичном направлении ведется работа и с клиентами из среднего бизнеса, которые также нуждаются в поддержке. По словам Бортникова, только в первый день «сумма проведенных сделок составила два миллиарда рублей».

Напомним также, что ВТБ стал не единственным банком, который поддерживает российские компании. Ранее сообщалось о банке ПСБ, который начал выдачу «нулевых кредитов» компаниям, пострадавшим от коронавирусных ограничений.