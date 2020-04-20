Президент оценил влияние нерабочих дней на борьбу с коронавирусом

Установление в стране нерабочих дней дало возможность снизить темпы распространения эпидемии COVID-19 и время подготовить систему здравоохранения к наплыву пациентов.

Во время совещания, посвященного вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, президент Владимир Путин дал оценку введению на территории России нерабочих дней. Так, глава государства заявил, что установление нерабочих недель помогло перенастроить систему здравоохранения и подготовить ее к принятию большого количества инфицированных. Также, меры, принимаемые правительством для предотвращения распространения коронавируса на территории страны, включая и введение нерабочих дней, дало возможность снизить темпы эпидемии, пишет РИА Новости.