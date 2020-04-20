Путин будет держать под контролем выполнение задач по поддержке малого бизнеса

Глава государства планирует отслеживать задач, ранее им поставленных, включая льготное кредитование под 0%.

О намерениях президента по контролю за исполнением задач проинформировал помощник российского лидера Максим Орешкин в ходе программы программе «Москва. Кремль. Путин» на ТК «Россия 1».

Напомним, что ранее на фоне коронавирусной инфекции российским правительством и Центробанком была запущена выдача кредитов под заработную плату для малого и микробизнеса.

По условиям данной государственной программы, у компаний будет возможность по 1 октября воспользоваться кредитом на срок до двенадцати месяцев. Первые полгода уровень ставка по кредиту будет составлять 0%, после этого она вырастет до 4%.