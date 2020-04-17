Половина малых и средних предприятий получат господдержку

Соответствующие выводы были сделаны по итогам опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП), участниками которого стали 24 тысячи предпринимателей.

48% малых и средних предприятий России заявили о том, что они не смогут воспользоваться мерами господдержки, которые власти приняли для помощи компаниям, которые пострадали в период коронавирусной пандемии. Об этом говорится в исследовании ТПП в рамках спецпроекта «Бизнес-барометр страны». Таким образом эксперты решили выяснить настроение и проблемы бизнеса в сложившейся ситуации.

Как показал опрос, 46% предприятий не могут полноценно работать, в результате чего были вынуждены остановить свою деятельность. В данный момент 41% респондентов усиленно пытаются сохранить рабочие места и платить работникам заработную плату. Но еще 48% опрошенных отметили, что у них нет возможности прибегнуть к поддержке государства, так как они «не попадают в ту категорию предприятий, которым предоставляется помощь».

Одним из важнейших проблем для бизнеса является вопрос аренды: 58% участников опроса сообщили об отсутствии возможности ее оплачивать. Порядка 47% рассказали, что технически они не могут организовать работу в удаленном формате.