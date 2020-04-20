Костин дал прогноз по курсу рубля

В текущем году доллар не выйдет за пределы 80 рублей за доллар.

Глава банка ВТБ Андерй Костин дал свой прогноз о том, что будет с российским рублем в течение ближайших двух лет. По его словам, учитывая, что в настоящее время Банк России не стремиться повышать ключевую ставку, а наоборот, наблюдаются предпосылки к ее снижению на 25-50 базисных пунктов, стоимость доллара не будет превышать 80 рублей за один доллар. При этом в 2021 году рубль укрепится по отношению к американской валюте, пишет РБК. По его словам, и у Банка России и у Минфина есть все необходимые инструменты для поддержания рубля.