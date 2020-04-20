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Права соседей пропишут в Гражданском кодексе

20.04.2020 09:35
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Права соседей пропишут в Гражданском кодексе

Речь, в первую очередь, идет о соседях по земельным участкам.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству подготовил ряд поправок о правах соседей, которые будут внесены в Гражданский кодекс РФ. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников. По его словам, будут прописаны нормы и "разумные ограничения", которые обязаны будут терпеть соседи по земельным участкам, если такие нарушения, как, например, запах дыми или копоти, вибрация, шум, наличие колодца, который препятствует поступлению воды на соседний участок, посадки, нарушающие условия и состояние соседнего участка и т.д. не противоречат установленным нормативам, которые будут прописаны в поправках. При этом, Крашенинников отметил, что при нарушении соседями прописанных нормативов, они вправе требовать устранения имеющихся нарушений, пишет Российская газета.

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