АСИ предлагает уровнять в правах мигрантов и граждан России

Трудовых мигрантов необходимо приравнять к гражданам России для того, чтобы они смогли получать необходимые пособия и льготы на территории страны.

На то время, пока действуют меры по поддержке компаний в условиях эпидемии коронавируса, необходимо приравнять мигрантов к гражданам России для того, чтобы трудовые мигранты смогли получать пособия по безработице, а также некоторые другие льготы на территории страны. С такой инициативой обратилась к премьеру России Михаилу Мишустину генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В своем письме Чупшева ссылается на опыт Португалии, где в условиях распространения коронавируса 580 тыс. трудовых мигрантов были приравнены к гражданам страны.

Также, по ее словам, для оказания мигрантам поддержки необходима "организация подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры", пишет ТАСС.