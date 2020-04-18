Онищенко: в России нужно постепенно разрешать работу МСБ

Геннадий Онищенко считает, что постепенное разрешение на работу подразумевает дифференциацию МСБ по выполняемой работе и возрасту сотрудников.

Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса (МСБ) в стране. По его мнению, такие шаги можно начинать с российских регионов.

"Такое надо сегодня делать и постепенно-постепенно, оценивая эффект и даже возвращаясь, если надо будет, но это надо делать уже", - считает депутат.

Но при этом Онищенко подчеркнул, что граждан, входящих в группу риска по коронавирусу, необходимо обезопасить. Также он добавил, что постепенное разрешение на работу подразумевает дифференциацию МСБ по выполняемой работе и возрасту сотрудников, пишет РИА Новости.