Онищенко: в России нужно постепенно разрешать работу МСБ
Геннадий Онищенко считает, что постепенное разрешение на работу подразумевает дифференциацию МСБ по выполняемой работе и возрасту сотрудников.
Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса (МСБ) в стране. По его мнению, такие шаги можно начинать с российских регионов.
"Такое надо сегодня делать и постепенно-постепенно, оценивая эффект и даже возвращаясь, если надо будет, но это надо делать уже", - считает депутат.
Но при этом Онищенко подчеркнул, что граждан, входящих в группу риска по коронавирусу, необходимо обезопасить. Также он добавил, что постепенное разрешение на работу подразумевает дифференциацию МСБ по выполняемой работе и возрасту сотрудников, пишет РИА Новости.
Написать комментарий
Экономисты бьют тревогу, психологи и психиатры бьют тревогу. Обычные граждане в напряжении - на что им кушать, чем платить по кредитам и ипотеке, в конце-концов как сохранить здоровую психику, ибо человек - существо социальное, ему необходимо общение, общение реальное, физические контакты с людьми. Такова природа человека, так устроена психика, физика, биология. Целые отрасли и профессии выброшены за борт.