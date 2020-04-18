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Коронавирус

Онищенко: в России нужно постепенно разрешать работу МСБ

18.04.2020 20:24
Комментарии: 1
Онищенко: в России нужно постепенно разрешать работу МСБ

Геннадий Онищенко считает, что постепенное разрешение на работу подразумевает дифференциацию МСБ по выполняемой работе и возрасту сотрудников.

Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса (МСБ) в стране. По его мнению, такие шаги можно начинать с российских регионов.

"Такое надо сегодня делать и постепенно-постепенно, оценивая эффект и даже возвращаясь, если надо будет, но это надо делать уже", - считает депутат.

Но при этом Онищенко подчеркнул, что граждан, входящих в группу риска по коронавирусу, необходимо обезопасить. Также он добавил, что постепенное разрешение на работу подразумевает дифференциацию МСБ по выполняемой работе и возрасту сотрудников, пишет РИА Новости.

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22:12 0 0
Алена Морозова:

Экономисты бьют тревогу, психологи и психиатры бьют тревогу. Обычные граждане в напряжении - на что им кушать, чем платить по кредитам и ипотеке, в конце-концов как сохранить здоровую психику, ибо человек - существо социальное, ему необходимо общение, общение реальное, физические контакты с людьми. Такова природа человека, так устроена психика, физика, биология. Целые отрасли и профессии выброшены за борт.

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