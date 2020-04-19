Путин ответил на возможные опасения о возрождении СССР

Президент России считает, что процесс интеграции помогает бывшим советским странам повысить уровень конкурентоспособности и благосостояния граждан.

Глава Российской Федерации Владимир Путин в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что совместные усилия стран, бывших республик Советского Союза, идут на пользу всем государствам и их гражданам, несмотря на возможные опасения о возрождении СССР. Уточняется, что данное интервью президент дал еще в октябре, однако в эфире его показали впервые.

Также Владимир Путин добавил, что процесс интеграции помогает бывшим советским странам повысить уровень конкурентоспособности и благосостояния граждан. Глава государства отметил, что западные государства не охотно идут на диалог с Евразийским экономическим союзом, так как боятся конкуренции, пишет РИА Новости.