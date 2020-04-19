Президент поздравил православных граждан с Пасхой

Владимир Путин выразил благодарность россиянам, которые помогают своим близким и тем, кто нуждается в поддержке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных граждан страны со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. Обращение главы государства к жителям, отмечающим праздник, опубликовано на официальном портале Кремля.

Владимир Путин отметил, что в этом году празднование Пасхи проходит в условиях ограничений из-за эпидемиологической ситуации в России. По словам президента, несмотря на это, сегодняшнее радостное и светлое событие поможет людям справиться с возникшими трудностями, а также укрепить веру и надежду граждан.

Кроме того глава государства выразил благодарность россиянам, которые помогают своим близким и тем, кто нуждается в поддержке. Владимир Путин добавил, что в праздник святой Пасхи "хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью".