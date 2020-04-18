В храме Гроба Господня произошла церемония схождения Благодатного огня

Огонь будет доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению.

В субботу, 18 апреля, Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Отмечается, что на фоне распространения новой коронавирусной инфекции церемония прошла при закрытых дверях и без прихожан. После появления Благодатного огня представители Иерусалимского патриархата передали его частичку дипломатам порядка 10 стран, включая Российскую Федерацию, информирует РИА Новости.

Уточняется, что огонь будет доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. После отмены режима самоизоляции его частичка будет передана в другие российские храмы, пишет ТАСС.