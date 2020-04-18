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Коронавирус

Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в Москве

18.04.2020 11:07
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Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в Москве

В столице отменят действие проездных документов, за исключением карт "Тройка", "Стрелка", месячного единого проездного и социальных карт москвича и жителя Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дополнительных ограничительных мерах, введенных в столице. Так, по его словам, принято решение продлить режим карантина из-за эпидемии коронавируса до 1 мая. Московский градоначальник отметил, что благодаря введенным в столице ограничительным мерам, удалось значительно снизить распространение коронавируса, но для полного искоренения болезни необходимо продолжать усилия по сдерживанию распространения инфекции, пишет РИА Новости.

При этом, в Москве будет приостановлено действие всех видов проездных билетов на период с 22 апреля по 1 мая, за исключением карт "Тройка", "Стрелка", месячного единого проездного и социальных карт москвича и жителя Московской области. Тем не менее, для того, чтобы иметь возможность воспользоваться ими, номер указанных документов должен быть внесен к цифровой пропуск. Если этого не сделать, то проездной документ не сработает. Внести номер документа в пропуск необходимо не менее, чем за пять часов до поездки. Оставшиеся на заблокированных проездных поездки обещают компенсировать.

Тот же принцип будет действовать и в отношении автомобилей. Если номер автомобиля не будет внесен в пропуск, то водителя могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции.

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