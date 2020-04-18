В РФ расширили список пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

В перечень наиболее пострадавших отраслей экономики от коронавируса вошли такие сферы, как розничная торговля одеждой, обувью, автомобилями, а также деятельность зоопарков и музеев.

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин принял решение расширить перечень сфер экономики, которые в большей степени пострадали от новой вирусной пневмонии. Соответствующее поручение размещено в субботу на портале правительства РФ.

Уточняется, что в список вошел новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий несколько позиций: торговля одеждой, обувью, товарами культурно-развлекательного назначения, информационными и коммуникационными оборудованиями, автотранспортными средствами и деталями к ним. Также в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» была добавлена деятельность музеев и зоопарков.

Ранее особо пострадавшими сферами экономики страны от новой коронавирусной инфекции были признаны авиационные и автомобильные перевозки, культура, развлечение и досуг, дополнительное образование, выставки и конференции, туризм, гостиничный бизнес, спорт и фитнес, бытовые услуги, общепит, стоматологические клиники и кинотеатры.