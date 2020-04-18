Депутаты ГД смягчили требования к госзакупкам из-за коронавируса

В Госдуме принят закон, согласно которому в этом году из-за ситуации, связанной с коронавирусом, смягчаются ряд требований к госзакупкам.

Как сообщается, законопроект с самого начала имел отношение только к военным закупкам, однако в минувшую пятницу его вернули во второе чтение. После того, как были одобрены новые поправки, связанные с коронавирусом, проект повторно приняли во втором чтении, а после – и в третьем.

Суть в следующем: что сумма максимум по сумме закупки у одного поставщика увеличивается с 300 до 600 тысяч рублей, а уровень годового объема таких закупок поднимается с пяти до десяти процентов.

При этом минимум по обеспечению контракта сокращается с 5% до 0,5% начальной (максимальной) стоимости контракта. Благодаря этому появится возможность регулировать такой размер в диапазоне с 0,5% до 30%.