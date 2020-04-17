Путин: Россия непременно победит коронавирус

Президент выразил уверенность, что страна справится с коронавирусом и с достоинством пройдет этот сложный этап.

Во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России, президент страны Владимир Путин заявил, что Россия обязательно победит коронавирус. При этом глава государства заявил о необходимости внести изменения в систему здравоохранения страны, сделать ее лучше, эффективней и доступней, пишет РИА Новости.