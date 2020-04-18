Иностранцам продлили срок временного пребывания на территории РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил нанимать на работу иностранцев и лиц без гражданства, не успевших получить визы и патенты.

Пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому временное пребывание иностранных граждан на территории страны упрощается. В документе сказано, что сроки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации продлеваются на период с 15 марта по 15 июня текущего года (включительно). Помимо этого до 15 июня запрещается принимать решения о депортации. Соответствующий указ глава государства подписал в связи с распространением инфекции COVID-19 по всему миру.

Кроме того Владимир Путин этим же документом разрешил нанимать на работу иностранцев и лиц без гражданства, не успевших получить визы и патенты, пишет РИА Новости.