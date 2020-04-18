Депутаты требуют выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей

Прямая финансовая поддержка граждан в условиях кризиса и эпидемии коронавируса необходима для поддержания платежеспособности населения и повышения спроса.

Некоторые депутаты Москвы и Санкт-Петербурга обратились с президенту России Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину с требованием выплатить всем россиянам денежные средства в виде материальной помощи в связи с коронавирусом. Депутаты считают, что единовременная выплата 25 тыс. рублей на взрослого россиянина и 15 тыс. рублей на ребенка окажет серьезную материальную поддержку населению в условиях кризиса, поможет пережить карантин и соблюдать режим самоизоляции, что будет способствовать скорейшему преодолению эпидемии.

Депутаты настаивают на том, что за прошедшие годы власти накопили достаточное количество денежных средств "на черный день", который именно сейчас настал для большинства россиян. При этом, политики утверждают, что выплаты будут способствовать поддержанию спроса, что окажет позитивное влияние на экономику страны, пишет Интерфакс.