Банк России не считает необходимым раздавать деньги населению

Глава ЦБ отвергла идею о выплатах всем россиянам денежных пособий в связи с коронавирусом.

Раздача денег населению является одной из самых крайних мер для спасения экономики в условиях кризиса. Так заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая не видит необходимости прибегать к данной мере в настоящее время. По ее словам, в России не такая тяжелая ситуация, чтобы прибегать к крайним мерам, в стране еще есть другие инструменты поддержки экономики, пишет Лента.ру.

При этом, глава Банка России уточнила, что не стоит путать раздачу денег населению с выплатами адресной помощи, которая в современных реалиях является необходимой.