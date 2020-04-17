Путину доверяют больше 70% россиян

Участники опроса назвали российских политиков, которым они больше всего доверяют.

Согласно данным еженедельного опроса, проводимого Всероссийским центром изучения общественного мнения, более 70% россиян доверяю президенту России Владимиру Путину. В ходе опроса участников попросили назвать российского политика, которому они больше всего доверяют. Так, 70,5% участников отметили Владимира Путина, 32,5% выбрали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,8% опрошенных, а 26,7% назвали лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, пишет РИА Новости. Причем 65,1% участников опроса сообщили, что с одобрением относятся к деятельности главы государства.