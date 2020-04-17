МИД не исключил возможность разработки опасных патогенов в США

В биолабораториях США, особенно на территории бывших советских республик, могут вестись разработки опасных патогенов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США могут проводить работы с опасными патогенами в своих биологических лабораториях, которые находятся за пределами Штатов. Особое внимание российская сторона обращает на те объекты, которые открыты Соединенными Штатами в бывших республиках Советского союза. Захарова подчеркнула, что именно в таких лабораториях могут проводиться работы с опасными вирусами, в том числе, и в военных целях, пишет ТАСС.