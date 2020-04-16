Fox News: китайский "нулевой" пациент заразился в лаборатории Уханя

Китайский "нулевой" пациент заразился коронавирусом от летучих мышей в лаборатории, после чего инфекция распространилась среди населения.

Американский телеканал Fox News рассказал о заражении коронавирусом первого человека в китайском Ухане. Так, по словам источников телеканала, которые видели соответствующие документы и знают о действиях властей, "нулевой" пациент получил инфекцию в лаборатории Уханьского института вирусологии, где проводились опыты с вирусами на летучих мышах. Источники утверждают, что именно от этих животных заразился "нулевой" пациент. Причем отмечается, что Китай не пытался создать биологическое оружие, источники сообщают, что китайские специалисты должны были в самое ближайшее время заявить о прорыве в вирусологии, пишет РИА Новости.