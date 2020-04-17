В России увеличилась доля бессимптомных случаев заболевания COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России является плавным и медленным.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России увеличилось количество выявленных бессимптомных случаев заболевания коронавирусом. По ее словам, если раньше доля бессимптомно инфицированных составляла 10-12% от всех тестируемых, то, в настоящее время, она увеличилась до 45-50%. При этом Попова отметила и увеличение количества людей, проходящих тестирование с 2 тыс. до 103,5 тыс. человек в сутки, пишет РБК.

Также, по данным главы ведомства, рост заболеваемости коронавирусом в России остается медленным. Он удерживается в районе 14-16% прироста в день.