За сутки в России коронавирусом заразились 4070 человек

17.04.2020 11:31 Комментарии

Больше всего инфицированных в Москве. Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в столице составило 18105 человек, а за последние сутки выявлено 1959 новых случаев инфицирования.

Согласно опубликованным официальным данным оперативного штата по борьбе с коронавирусом о количестве инфицированных COVID-19 в России, за последние сутки медики обнаружили 4070 человек, чьи тесты на наличие коронавируса показали положительные результаты. Общее число заболевших увеличилось до 31989 человек, выздоровели 2590 человек, а количество умерших достигло 273 человек.