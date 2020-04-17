Банк России не будет вводить ограничения на снятие банковских вкладов

Введение моратория на вклады населения не предусмотрено Гражданским кодексом и банковским законодательством.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что регулятор готовится ввести мораторий на вклады населения. По ее словам, это невозможно сделать, так как ни Гражданский кодекс, ни законодательство о банковской системе не предусматривают подобных действий. Тем более, что, по ее словам, для подобного введения нет никаких оснований и в России все хорошо "с ликвидностью банковской системы", пишет ТАСС.