Мишустин одобрил максимальные выплаты безработным

Глава кабмина подписал соответствующее постановление.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому безработным гражданам будут выплачиваться максимальные выплаты. Так, те, кто потерял работу с 1 марта текущего года будут получать выплаты в размере одного МРОТ - 12130 рублей. Выплаты будут производиться с апреля по июнь включительно. Правительство выделит для этой цели 33,36 млрд рублей, пишет РИА Новости.