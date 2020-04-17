Всероссийские проверочные работы отложены на осень

Проверочные работы нужны для выявления знаний школьников.

Написание всероссийских проверочных работ, в которых принимают участие ученики с 4 по 8 классы, и 10 и 11 классов будет проведено осенью. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, за эти работы ученики не получают оценки и они не влияют на получение аттестатов, но необходимы для проверки знаний школьников. По полученным результатам работ педагоги смогут выявить пробелы в полученных знаниях и на этом основании выстроить методическую работу, пишет РИА Новости.