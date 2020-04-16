Следующий учебный год может начаться в онлайн режиме
16.04.2020 20:49
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Минобрнауки подтвердило возможность провести начало следующего учебного года онлайн.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о том, как ситуация с коронавирусом в России отразится на учебном процессе. По его словам, в том случае, если с эпидемией коронавируса не удастся справиться до наступления осени, то новый учебный год школьники могут начать в онлайн режиме. Фальков подчеркнул, что ведомство рассматривает все возможные варианты, не исключая и пессимистичные сценарии развития ситуации, пишет РИА Новости.
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