Следующий учебный год может начаться в онлайн режиме

Минобрнауки подтвердило возможность провести начало следующего учебного года онлайн.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о том, как ситуация с коронавирусом в России отразится на учебном процессе. По его словам, в том случае, если с эпидемией коронавируса не удастся справиться до наступления осени, то новый учебный год школьники могут начать в онлайн режиме. Фальков подчеркнул, что ведомство рассматривает все возможные варианты, не исключая и пессимистичные сценарии развития ситуации, пишет РИА Новости.