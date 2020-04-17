Работающие граждане старше 65 лет получат больничные листы в электронном виде

Расчет пособия по больничному листу будет проводиться в обычном режиме.

Работающие пенсионеры, старше 65 лет, смогут получить больничные листы в электронном виде за период с 20 по 30 апреля. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, тем, кто захочет оформить больничный лист на этот период, не нужно будет предоставлять каких-либо дополнительных данных. Документ будет оформлен на основании представленных работодателем сведений, а оплата пройдет через Фонд социального страхования, пишет РИА Новости.

Также, Котяков сообщил, что в настоящее время листы нетрудоспособности в упрощенном режиме уже оформили около 530 тыс. граждан.